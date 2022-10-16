توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بـ"حماس" محمد الخضري

رجّح مصدر فلسطيني مطلع، أن تفرج السلطات في السعودية عن القيادي في حركة "حماس"، محمد الخضري، المعتقل لديها منذ العام 2019، والذي يعاني من وضع صحي سيئ، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم، الأحد.

وقال المصدر إنه "أتوقع أن تفرج السعودية عن الخضري غدًا الإثنين، على أن يتم ترحيله إلى المملكة الأردنية"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية حول هذا الشأن.

وأضاف الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "الإفراج يأتي نتيجة جهود بذلتها حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية".

وأشار إلى أن عددًا من قادة "حماس" سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات (لم يذكرها) مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.

وقفة في غزة للمطالبة بالإفراج عن الخضري ونجله، أرشيفية (Getty Images)

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أعلنت حركة "حماس"، أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة أمنية طاولت العشرات من الفلسطينيين المقيمين في السعودية، ويحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة "دعم المقاومة" الفلسطينية، ضمن أحكام طاولت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين، لم تصدر الرياض أي تعقيب رسمي بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، وسط انتقادات متواصلة للملف الحقوقي في السعودية.