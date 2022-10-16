  2. فلسطينيات
  3. أخبار

توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بـ"حماس" محمد الخضري

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 18:48

توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بـ"حماس" محمد الخضري
وقفة في غزة للمطالبة بالإفراج عن الخضري (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

رجّح مصدر فلسطيني مطلع، أن تفرج السلطات في السعودية عن القيادي في حركة "حماس"، محمد الخضري، المعتقل لديها منذ العام 2019، والذي يعاني من وضع صحي سيئ، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم، الأحد.

وقال المصدر إنه "أتوقع أن تفرج السعودية عن الخضري غدًا الإثنين، على أن يتم ترحيله إلى المملكة الأردنية"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية حول هذا الشأن.

وأضاف الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "الإفراج يأتي نتيجة جهود بذلتها حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية".

وأشار إلى أن عددًا من قادة "حماس" سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات (لم يذكرها) مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.

وقفة في غزة للمطالبة بالإفراج عن الخضري ونجله، أرشيفية (Getty Images)

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أعلنت حركة "حماس"، أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة أمنية طاولت العشرات من الفلسطينيين المقيمين في السعودية، ويحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة "دعم المقاومة" الفلسطينية، ضمن أحكام طاولت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين، لم تصدر الرياض أي تعقيب رسمي بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، وسط انتقادات متواصلة للملف الحقوقي في السعودية.

بودكاست عرب 48

#حماس
#محمد الخضري
#السعودية
#الأردن

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرهاب المستوطنين: اعتداءات على الفلسطينيين وتدمير أملاك ومزروعات
إرهاب المستوطنين: اعتداءات على الفلسطينيين وتدمير أملاك ومزروعات

2022-10-16

تدهور مستمر على حالة الأسير أبو حميد: تفاقم حدة الآلام ونقص حاد في الوزن
تدهور مستمر على حالة الأسير أبو حميد: تفاقم حدة الآلام ونقص حاد في الوزن

2022-10-16

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

2022-10-16

الأكثر قراءة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

2022-10-15
حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

2022-10-15
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

2022-10-15
المصالحة والتنسيق الأمني

المصالحة والتنسيق الأمني

2022-10-15
إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار

إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار "بداية النهاية"

2022-10-15