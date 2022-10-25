عدوان الاحتلال على الضفة: 132 شهيدا منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 132 شهيدا برصاص وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي آخرهم الشهداء الخمسة في مدينة نابلس وشهيد قرية النبي الصالح قصي التميمي.

ومنذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ولغاية الآن، استشهد 26 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الضفة المحتلة.

ويضاف إلى هذه الحصيلة، 51 شهيدا إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.

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ويستدل من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية الأخيرة، أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة و16 في قطاع غزة.

وفي العدوان الأخير للاحتلال على مدينة نابلس فجر اليوم، الثلاثاء، استشهد 5 شبان، فيما أصيب أكثر من 21 شخصا في اشتباك مسلح دار بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين الذين حاولوا صد العدوان على المدينة.

وشهداء نابلس الخمسة هم: حمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ووديع صبيح حوح (31 عاما) ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).

وشارك عشرات الآلاف من نابلس والبلدات المجاورة اليوم، الثلاثاء، في تشييع جثامين الشهداء الخمسة، وسط غضب واستنكار عارمين وهتافات وطنية، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على خطوط التماس.

حداد وإضراب شامل يعمان الضفة وقطاع غزة (وفا)

ويعم الحداد والإضراب الشامل مناطق الضفة وقطاع غزة تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى التصعيد الميداني الشامل على نقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

وفي سياق متصل، احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 22 شهيدا فلسطينيا في ثلاجات الموتى منذ بداية العام 2022، بينهم 8 شهداء من جنين، و5 من رام الله، و3 من القدس وضواحيها، و2 من بيت لحم، ومثلهم من الخليل وشهيد من طولكرم وآخر من نابلس.

وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاز الاحتلال جثامين 4 شهداء، منهم 3 برام الله وهم خالد الدباس من مخيم الجلزون، وسلامة الشراعية من بيرزيت، وقيس عماد شجاعية من دير جرير، بالإضافة إلى الأسير محمد تركمان من مخيم جنين.

وبلغ عدد الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في الثلاجات منذ العام 2016 وحتى الآن، 112 شهيدا موزعين كالتالي: 5 شهداء عام 2016، و9 في عام 2017، وفي عامي 2018 و2019 فقد احتجز الاحتلال جثامين 18 شهيدا لكل منهما، و16 شهيدا خلال عام 2020، بالإضافة لـ 24 شهيدا في 2021، ومنذ بداية عام 2022 وحتى تشرين الأول الجاري احتجز الاحتلال جثامين 22 شهيدا.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، و74 مفقودا.