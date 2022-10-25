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مسيرات غضب بالضفة وإضراب بمحافظة نابلس

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 07:11

مسيرات غضب بالضفة وإضراب بمحافظة نابلس
يوم غضب بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في العديد من مناطق الضفة الغربية، مسيرات احتجاجية تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، واسشتهاد فتى في قرية النبي صالح قضاء رام الله.

وجابت المسيرات، التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن والبلدات والقرى والمخيمات رفضا لجريمة الاحتلال، ووفاء لدماء الشهداء الذين استشهدوا فجر اليوم، في نابلس والنبي صالح.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ووجه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الذين استهدوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: حمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ووديع صبيح حوح (31 عاما). بينما في النبي صالح استشهد الفتى قصي التميمي.

فتح تدعو إلى تصعيد المقاومة

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطينيّ "فتح"، شهداء نابلس ورام الله، وأكدت حركة "فتح"، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني سيجابه عدوان الاحتلال، وسيدافع عن حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.

وأوضحت أن ما تتعرض له محافظة نابلس من حصار وعدوان مستمرين، لن يوهن إرادة الشعب الفلسطيني أو صموده أو وحدته، داعيةً إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وكسر الحصار عن شعبنا في محافظة نابلس.

وأضافت حركة "فتح" أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، ومحاسبة الاحتلال على تلك الجرائم.

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