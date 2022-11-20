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النيابة العامة في غزة: حريق مخيّم جباليا لم يكن متعمّدا

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 18:02

النيابة العامة في غزة: حريق مخيّم جباليا لم يكن متعمّدا
أمام المبنى بعيد إخماد النيران (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الحريق الذي اندلع في منزل عائلة أبو ريا، الخميس الماضي، وأودى بحياة 21 شخصا، كان "عرضيا وغير مُتعمّد".

ومساء الخميس الماضي، لقى 21 فلسطينيا مصارعهم، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

عناصر أمن أمام المبنى (Getty Images)

وخلال مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني في مقر قيادة الشرطة بمدينة غزة، قال النائب العام، محمد النحّال: "ثبت للنيابة أنه ليس هناك متسبب خارجي في حريق عائلة أبو ريا في جباليا، حيث اندلع الحريق، جرّاء حركات احتفالية أجراها أحد أفراد العائلة باستخدام مادة البنزين".

وأوضح النحّال أن "أحد سكان العمارة من عائلة أبو ريا، وهو (نادر) استعد داخل شقته الواقعة في الطابق الثالث، للاحتفال بمناسبة عودة شقيقه (ماهر) من الخارج، وأجرى حركات نارية احتفالية إلا أنه فقد السيطرة على النيران".

وأضاف: "وصلت هذه النيران إلى وعاء بلاستيكي كان يحتوي على مادة البنزين كان مجاورا له ما تسبب باندلاع النيران، وساعد في ذلك اشتعال الأثاث المنزل وإطارات المركبات التي كانت مُعلّقة في سقف الغرفة (نوع من الديكور)، التي تواجد بها أفراد العائلة".

قبيل تشييع جثامين الضحايا (Getty Images)

وأشار إلى أن النيران اندلعت "قرب باب الغرفة التي تجمّع بها أفراد العائلة، ما تسبب بانعدام قدرتهم على مغادرة المكان".

ولفت إلى أن نادر، الذي تواجد خارج الغرفة، أغلق الباب لحماية أفراد أسرته من النيران إلا أنها اشتعلت بسرعة في أرجاء المكان.

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#عائلة أبو ريا
#غزة
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