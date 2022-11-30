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الاحتلال "يرحّل" الأسير الحمّوري إلى فرنسا الأحد

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 21:09

الاحتلال "يرحّل" الأسير الحمّوري إلى فرنسا الأحد
الأسير الحموري (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترحيل المحامي صلاح حموري، إلى فرنسا، يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، الأربعاء، عن مصادر في العائلة و"مجموعات دعم".

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها "أدلة" سرية.

والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#صلاح حموري
#القدس
#فرنسا

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