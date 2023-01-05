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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 06:28

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس
الشهيد عامر أبو زيتون ( فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما) فجر اليوم الخميس، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، إن الفتى عامر أبو زيتون استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الفتى أبو زيتون تعرض لطلق ناري في الرأس، وآخر بالصدر، ووصفت حالته بالحرجة، وقد استشهد متأثرا بجروحه بعد محاولات الأطباء إنقاذ حياته.

وذكرت أن شابين أصيبا بجروح برصاص قوات الاحتلال التي نفذت عملية في مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن عرايشي كراجة بعد حصار منزل عائلته في مخيم بلاطة، كما اعتقلت عمه أحمد.

وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، إحداها بالغة الخطورة، ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى الإصابات.

يذكر أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى وسط مخيم بلاطة فجر الخميس، وحاصرت منزل يعود لعائلة العرايشي، قبل اندلاع مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة عنيفة في المخيم.

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#نابس
#مخيم بلاطة
#شهيد
#عامر أبو زيتون
#قوات الاحتلال

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