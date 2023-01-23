اعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اشتبكت مجموعة مسلحة من الشبان مع قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس لتنفيذ اعتقالات ومداهمات للمنازل.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال عشرات المنازل في مناطق مختلفة بالضفة، حيث اخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات وعاثت خرابا في منازلهم.

وذكر بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان خلال مداهمات لبعض المناطق بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واشتبك مسلحون مع قوات الاحتلال، واستهدفوا جنود الاحتلال بالرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجرا، وشمل الاقتحام الإسكان الفلسطيني، وإسكان المهندسين، وحي فطاير.

وتخلل الاقتحام دهم عدد من المنازل، حيث ️أسفر الاقتحام عن اعتقال الشاب محمود الطقطوق من منزله في حي فطاير.

وأطلق مسلحون الرصاص صوب قوات الاحتلال خلال انسحابها من المدينة.

وقالت مجموعة عرين الأسود في بيان مقتصب إن "مجموعاتنا تصدت واشتبكت مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، عقب اقتحامهم لمنطقة رفيديا فجر اليوم".

أما في محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم عائدة واعتقلت طفلا بعد أن اقتحمت منزل عائلته وعاثت به خرابا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت ليث أبو زنيد وعبد الله حسن صافي حمدان من قرية خرسا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان علي عنتير، وذلك أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

ونفذ فلسطينيون خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثماني عمليات ضد أهداف إسرائيلية للاحتلال بالضفة الغربية والقدس، شملت ثلاث عمليات إطلاق نار، واندلاع خمس نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة عزون بمدينة قلقيلية.

وشهدت منطقة زبوبا في جنين مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، إضافة إلى وقوع مواجهات أخرى في بلدة حوارة بنابلس، أسفرت عن عملية إطلاق نار قرب حاجز شافي شمرون.

أما في بيت لحم، أطلق مسلحون النار صوب مستوطنة غوش عتصيون، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، تخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل.

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