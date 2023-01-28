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هنية يحذر: "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق"

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 19:06

هنية يحذر: "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق"
هنية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، من أن "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق".

وأكد هنية أن "شعبنا الفلسطيني لن يترك أبناؤه وحيدين في المواجهة"، مشددا على أن "المواجهة لن تبقى داخل السجون إثر قمع إدارات السجون للأسرى".

ودعا قادة العالم والشعوب الحرة إلى التدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي، فالعالم أمام اختبار حقيقي، على حد تعبيره.

وأضاف أن "مصلحة السجون الصهيونية تشن بتوجيهات من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية، حيث قامت باقتحام قسم 8 في سجن النقب ونقل عدد من الأسرى من أبناء محافظة جنين لسجن نفحة انتقاما منهم، كما اقتحمت شرطة الاحتلال قسم 9 في سجن مجيدو، ونقل 18 أسيرا لزنازين العزل من قسم 22 في سجن عوفر، ولا زالت الحملة متواصلة حتى اللحظة حيث اقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب وبدأت في إجراءات قمعية ضد الأسرى".

وختم هنية بالقول إن "عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو ويقودها بن غفير، والتي عبر عنها بمواقفه خلال الأيام الماضية بتكريمه الجندي قاتل الطفل الشهيد محمد علي في شعفاط، وإشادته بقتل أبناء شعبنا في جنين، وقمعه لجماهير شعبنا التي استقبلت الأسيرين كريم وماهر يونس بعد تحررهما من الأسر وقضائهما 40 عاما في سجون الاحتلال".

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#إسماعيل هنية
#حماس
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#قمع الأسرى

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