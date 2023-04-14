انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

حشد القوات في البلدة القديمة في القدس ومحيطها يأتي بالرغم من الهدوء في الأيام الأخيرة، فيما تنتشر قوات الاحتلال بكثافة في الضفة الغربية وتنفذ اعتقالات. والآلاف شاركوا في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى اليوم

تواصل الشرطة الإسرائيلية حشد قوات كبيرة في القدس المحتلة اليوم، الجمعة، إلى جانب قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الضفة الغربية، بادعاء وجود عدد كبير من الإنذارات لتنفيذ عمليات مسلحة. كما كثف الجيش نشر بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء إسرائيل.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن تكثيف قواتها في القدس المحتلة يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وتوقع وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد الأقصى.

قوات الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس (الشرطة الإسرائيلية)

ويأتي حشد القوات هذا بالرغم من الهدوء النسبي السائد خلال الأسبوع الحالي، بعد التصعيد الأمني الأسبوع الماضي، في أعقاب اعتداء قوات الشرطة الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى واعتقال مئات المعتكفين فيه وإصابة العشرات بينهم.

ونشرت الشرطة، اليوم، أكثر من ألفي شرطي وعنصر في حرس الحدود في القدس، وخاصة في البلدة القديمة، إضافة إلى قوات كبيرة في المناطق المحيطة بالقدس.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، عن وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. وقال نتنياهو أن القرار اتخذ بإجماع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. واتخذت إسرائيل قرارا كهذا في معظم السنوات الماضية.

واستمرت قوات جيش الاحتلال في تنفيذ اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت 12 مواطنا أمس. وذكرت إحصائية اعتقال ما لا يقل عن 122 عاملا فلسطينيا في أراضي الـ48، خلال الأسبوع الأخير. ويشدد الاحتلال إجراءاته عند حاجز قلنديا، اليوم.