مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابة خطيرة ببيت لحم

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال، اعتقلت 15 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة، تخللها إصابة شاب بالرصاص الحي في طولكرم، حيث جرى تحويلهم لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال، اعتقلت 15 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة، تخللها إصابة شاب بالرصاص الحي في طولكرم، حيث جرى تحويلهم لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال سامر صبحي بني عودة، من بلدة طمون قضاء طوباس، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسنين حسن شوكة بعد دهم منزله في منطقة باب الدير، فيما اندلعت مواجهات إثر الاعتقال في المنطقة وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب شاب (20 عاما)، بجروح خطيرة جدا، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في بيت لحم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه جنود الاحتلال، واخترقت أسفل ظهره والتجويف الصدري ما أحدث تهتكًا للرئة اليمنى بالكامل.

وبينت أنه خلال إجراء العملية الجراحية له في مستشفى بيت جالا الحكومي، عثر الجراحون على عشرات الشظايا في التجويف الصدري والرئة.

وأشارت إلى أن الشاب أصيب برصاصة حي باليد، وتم وقف النزيف.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي، عقب اقتحام منزله ببلدة الزبابدة جنوب المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظة نابلس، طالت كلا من: ناصر بدوي ونجله أحمد، ونظام يوسف ونجله كرم، ووضاح نصوح ونجله نصوح، وعبد اللطيف سلهام، ومحمد الشيخ موسى، وأمجد بكر.

وفي محافظة طولكرم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم نور شمس شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عارف مروان شهاب عقب مداهمة منزله.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، إسلام ناصر عيد جبارين، وإسلام ناصر جبارين عقب دهم منزله وتفتيشه، في بلدة بيتونيا غرب المدينة.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة والقدس، يتخللها مداهمات وعمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين، حيث نفذ الاحتلال منذ بداية العام الحالي 2300 حالة اعتقال بينهم 350 طفلا غالبيتهم من القدس) و40 سيدة وفتاة، وفق معطيات نشرتها مؤسسات معنية بالأسرى.