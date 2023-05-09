مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

أفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات التي نفذت جولات استفزازية في ساحاتهن وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للساحات وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات التي نفذت جولات استفزازية في ساحاتهن وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للساحات وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في رام الله والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من رام الله والخليل.

وبحسب نادي الأسير، فإن تلك القوات اقتحمت قرية المغير وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين عبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا، وعبود نايف أبو عليا.

فيما اعتقلت قوات مماثلة الشاب مصطفى عمر صالح من قرية عارورة شمال رام الله، خلاله مروره عبر حاجز عطارة العسكري شمال المدينة.

وفي الخليل، اعتقل محمد أمين الزغير، ورائد نبيل عبد الكريم الشعراوي من مدينة الخليل، والأشقاء السبعة: رائد ومحمد وسالم وياسر ويحيى ومحيي وزكريا إسماعيل أبو فنار من بلدة يطا جنوباً، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي نابلس، أصيب 13 فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال ي، والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة، ومحاصرة أحد المنازل، والتي أسفرت عن اعتقال شابين.