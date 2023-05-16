الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي الجلمة وعربونة شمال جنين

قال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، إن "المجلس تسلم إخطارا عسكريا إسرائيليا، يتضمن قرارا بوضع اليد على 144 دونما من أراضي قريتي الجلمة وعربونة"، المحاذيتان للحاجز العسكري المقام على أراضي القرية.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مجلس قروي الجلمة وعربونة، بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي القريتين لأغراض أمنية.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، إن "المجلس تسلم إخطارا عسكريا إسرائيليا، يتضمن قرارا بوضع اليد على 144 دونما من أراضي قريتي الجلمة وعربونة"، المحاذيتان للحاجز العسكري المقام على أراضي القرية من الجهة الغربية الشمالية، "لأغراض أمنية".

وأوضح أن الاستيلاء على الأراضي، وفق إخطار الاحتلال، سيظلّ ساريا "حتى نهاية 31-12-2027"، مشيرا الى أن الأراضي مملوكة لأهالي القريتين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عنه.

وكان الاحتلال قد سلّم صباح الإثنين، بلاغا بالاستيلاء على أرضه التي يملك فيها أوراقا رسمية مسجلة في "الطابو"، ومساحتها 600 متر لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الضم والتوسع العنصري.