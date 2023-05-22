4 كتل تتنافس في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت

عدد الطلبة الذين لهم حق الاقتراع 12 ألفا و165 طالبا وطالبة، تتنافس على أصواتهم أربع كُتل في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت، والمقرر إجراؤها بعد غد الأربعاء.

تتنافس أربع كُتل في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت، والمقرر إجراؤها بعد غد الأربعاء، إذ تنافس كتلة اليسار الموحد (أ)، وكتلة الوفاء الإسلامية (ك)، إضافةً لكتلة الشهيد ياسر عرفات (ي)، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (ق)، على 51 مقعدا تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة المقبلة، وسطَ أجواءٍ ديمقراطية.

وتفتح صناديق الاقتراع في خمس كليات، الأربعاء المقبل منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الرابعة عصرا، وبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق الاقتراع 12 ألفا و165 طالبا وطالبة، وفق رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات، إياد طومار.

وتزينت شوارع الجامعة وطرقاتها برايات الفصائل والكتل الطلابية وصور الشهداء والقادة الفلسطينيين، وبحسب أجندة الانتخابات ستكون المناظرة الطلابية يوم غد الثلاثاء.

وفي انتخابات العام الماضي 2022، حصلت "حركة الوفاء الإسلامية" الإطار الطلابي لـ"حماس" على 28 مقعدا، مُقابل 18 مقعدًا لكتلة "الشهيد ياسر عرفات" الإطار الطلابي لـ"فتح"، في حين حصل "القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي" على 5 مقاعد، بنسبة اقتراع بلغت حينها 78.1%.

وتتجه أنظار الشارع الفلسطيني لانتخابات بير زيت، وسط ترقب شديد؛ لما لها من دور وطني فعال في بناء الفكر الديمقراطي والحرية الفكرية لدى أبنائها الخريجين، حيث انعقدت الانتخابات لأول مرة في العام 1972.

وتجرى انتخابات مجلس طلبة بير زيت، بعد أسبوع من إجراء انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، والتي فازت فيها الكتلة الإسلامية بـ40 مقعدا، مقابل 38 مقعدا لحركة الشبيبة الطلابية، واليسار بـ3 مقاعد.

وتحظى انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية، وخصوصا النجاح وبير زيت، باهتمام ومتابعة الأوساط السياسية لما تعكسه من توجهات الشارع الفلسطيني.