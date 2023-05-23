الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة والقدس وكشف قوة خاصة في مخيم بلاطة

في مخيم الأمعري جنوب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بدران (24 عاما) خلال تواجده في أحد معارض المركبات بالمخيم.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، اعتقالات لعدد من الفلسطينيين بعد اقتحامها للضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واقتحمت قوة خاصة للاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، قبل أن يتم كشف أمرها وانسحابها إثر وقوع مواجهات واشتباكات في المكان.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد استدعائهم لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.

وقال نادي الأسير في جنين إن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مصطفى يوسف مصطفى زكانة، ورفيق محمد سعيد زكارنة، وأحمد علي زكارنة، ومحمد عمر أحمد زكارنة واقتادتهم إلى معسكر سالم غرب جنين".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمزة مصطفى شقيرات من بلدة جبل المكبر وآخر لم تعرف هويته من بلدة الطور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأزالت الأعلام والرايات الفلسطينية.

وفي مخيم الأمعري جنوب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بدران (24 عاما) خلال تواجده في أحد معارض المركبات بالمخيم.

وعلى حاجز زعترة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف الدين خالد الشاعر من قرية الجلمة شمال شرق جنين، بينما كان متوجها إلى مكان عمله برام الله.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال على جرارين زراعيين من أراضي دير شرف غرب نابلس.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال احتجزت المواطنين غازي عنتري ونجله فارس، واستولت على جرارين خلال عملهما في أراضي دير شرف.

ومما يذكر أن أراضي دير شرف تعرضت لاعتداءات المستوطنين واقتلاع أشجار زيتون قبل نحو أسبوعين.