اشتيّة يلتقي رئيس المخابرات المصريّة في القاهرة

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات

التقى رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الثلاثاء، رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وبحث اشتية مع الوزير كامل العديد من القضايا ذات الشأن المشترك، وعلى رأسها قضايا أهالي قطاع غزة، وسبل التخفيف من معاناتهم، وبخاصة في ما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين عبر المعابر، وتوصيل الكهرباء من مصر إلى القطاع، لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وسير عملية إعادة إعمار القطاع، وضرورة وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين، إضافة إلى الأمر المتعلق بتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر.

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وتصاعد الاستيطان، وعمليات القتل، ووقف الاقتطاع من الأموال بشكل غير شرعي، وضرورة بلورة مبادرة دولية لإعادة إحياء عملية السلام.

وثمّن اشتية الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا عمق وخصوصية العلاقة الثنائية بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبا.