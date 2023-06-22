الداخلية في غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بجريمة إطلاق نار

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البُزم، في تصريح صحفي مقتضب اليوم، بأن "قياديًا في المقاومة ونجله استشهدا في حادث إطلاق نار بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، عن استشهاد القيادي في المقاومة الفلسطينية، أيمن منصور، ونجله في جريمة إطلاق نار شمالي القطاع.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البُزم، في تصريح صحفي مقتضب اليوم، بأن "قياديًا في المقاومة ونجله استشهدا في حادث إطلاق نار بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية والشرطة اقتحمت منزلا تحصن فيه مطلق النار، شمال غزة؛ قبل أن تعثر عليه مقتولا، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

وأيمن منصور أبو عطية قيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس").