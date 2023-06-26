مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة"

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قام بعضهم بطقوس تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة".

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة مصلى "باب الرحمة" شرقي المسجد قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

يأتي ذلك، فيما انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة تكثيف الحشد والرباط في القدس المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية نصرة لأهالي القدس وتأكيداً على ارتباط بيت الله الحرام بالمسجد الأقصى، تحت وسم #القدس_كمكة.

وغرد بالحملة نشطاء بأخبار عكسية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الحرام بمكة المكرمة بدلاً من المسجد الأقصى المبارك.

وشملت الحملة آيات قرآنية وصورا وتصاميم ومنشورات وأقوال الصحابة حول المسجد الأقصى وعلاقته بمكة المكرمة بمنظور ديني، وأهمية الدفاع عنه وتحريره من براثن الاحتلال.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.