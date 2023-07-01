عباس وبوتين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الفلسطينية والروسية

ناقش عباس وبوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في روسيا والأراضي الفلسطينية، مبديا كل منهما الدعم لبلاد الآخر.

استعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية؛ وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما السبت.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأطلع عباس نظيره الروسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكد "حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار".

من جهته، جدد بوتين تأكيده على "موقف روسيا الدائم الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".