الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء 15 منزلا جنوب نابلس 

قال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد أبو صنوبر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، ووزعت 15 إخطارا يقضي بهدم ووقف البناء بالمنازل، إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم ووقف بناء 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد أبو صنوبر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، ووزعت 15 إخطارا يقضي بهدم ووقف البناء بالمنازل، إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية.

وأضاف أن قرار الاحتلال جاء بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج).