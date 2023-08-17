شهيد برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

استشهد شاب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية وسط اشتباكات مسلحة، حيث نفذت عملية اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، التي تعمل في المهن الطبية المساندة، برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين.

وفجرت قوات الاحتلال مخبزا واشتبكت مع مجموعة من المسلحين بالقرب منه، حيث تم انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي فجرته قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وسط اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وعناصر من الوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، حيث بلغ عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأصيب شاب على الأقل برصاص الاحتلال في جنين، أعلن عن اسشتهاده لاحقا، خلال اقتحام عناصر من الوحدات الخاصة للمدينة.

ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، الشهيد والأسير السابق مصطفى قمبع الكستوني، من جنين.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن الشهيد قمبع هو شقيق لأسيرين وهما سامر قمبع، المعتقل منذ شهر كانون الأول 2022، وما زال موقوفاً، وهاني قمبع الذي تم اعتقاله صباح اليوم.

وأفاد الهلال الاحمر أنه تم نقل إصابة بالرصاص الحي بالرجل إلى المستشفى، خلال الاشتباكات التي اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدنية، في ظل اتساع الاشتباكات تصديا للقوات المقتحمة، فيما تمكنت قوة خاصة من اعتقال شابين بالقرب من الدوار الرئيسي في جنين.

وأفاد المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بحبوط أن "الجيش الإسرائيلي جدد تنفيذ العمليات في منطقة جنين"، مشيرا إلى عناصر من وحدة "دوفدوفان" المستعربين نفذت اعتقالات في جنين وطوباس.

وأوضحت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، أن مقاوميها تمكنوا من توجيه ضربات صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في محور البيادر، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأشارت إلى أن عناصرها خاضوا اشتباكات مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران.

وشددت على جهوزيتنا للتصدي لأي عدوان يستهدف مدينة جنين ومخيمها، مؤكدة أنها ستبقى رأس الحربة في مقارعة الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 228 شهيدا، بينهم 187 شهيدا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل، و37 شهيدا من قطاع غزة.