109 إصابات بمواجهات في بيتا واعتداءات للمستوطنين بالضفة

نفذت عصابات من المستوطنين اعتداءات إرهابية على منازل ومركبات الفلسطينيين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وآخرون بقنابل الغاز بعد منتصف ليلة الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة بيتا قضاء نابلس، فيما اعتدى مستوطنون، على منازل ومركبات الفلسطينيين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنين في بلدة حوارة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتعامل طواقمها مع 109 حالة اختناق في مواجهات مع الاحتلال بلدة بيتا.

وقامت طواقم الإسعاف بإخلاء عائلة مكونة من خمس أفراد داخل مركبة، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينما أخلت شخصين آخرين من صيدلية في البلدة.

وأصابت قوات الاحتلال شابين أحدهما بقنبلة غاز بالوجه خلال المواجهات، بينما أصيب مصور صحافي بقنبلة غاز في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة، إلى بلدة بيتا، حيث تصدى الشبان لاقتحام البلدة، ورشقوا آليات الاحتلال بالحجارة، في حين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي قامت بجمع تسجيلات الكاميرات، بحثا عن منفذ عملية حوارة.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

اعتداءات لعصابات المستوطنين بمناطق مختلفة في الضفة

نفذت عصابات من المستوطنين اعتداءات إرهابية على منازل ومركبات الفلسطينيين بمناطق متفرقة في الضفة، في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

ففي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين شمال بلدة حوارة، حيث هاجمت عصابات من المستوطنين بالحجارة منازل في الحي الشمالي بالبلدة.

وأعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق بداية العام الدراسي في مدارس بلدة حوارة صباح اليوم الأحد، نظرا للأوضاع التي تشهدها البلدة.

وفي محافظة رام الله، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب حاجز "بيت إيل"، ورشقوا المركبات بالحجارة على مدخل بيتين.

وفي محافظة قلقيلية، تجمع مستوطنون على دوار مستوطنة "كرني شمرون" شرق المدينة، فيما تضررت مركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون.

وعصر السبت، قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار وقعت ببلدة حوارة قضاء نابلس، قبل أن ينسحب منفذ العملية من المكان.