الأسير المصاب محمد ربيع في العناية المكثّفة بوضع صحيّ صعب

قالت الهيئة في بيان، إن محاميها كريم عجوة تمكن من زيارة المعتقل ربيع اليوم، وهو في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث أصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله يوم الجمعة الماضي.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، أن الأسير المصاب محمد ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، يقبع بوضع صحي صعب بمستشفى "شعاريه تسيدك" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان، إن محاميها كريم عجوة تمكن من زيارة المعتقل ربيع اليوم، وهو في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث أصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أن عملية جراحية، أُجريت للمعتقل ربيع عند إحضاره للمستشفى أول من أمس، كما أجريت له اليوم أيضا عملية جراحية في منطقة الإصابة.

وأوضحت أنه من المقرر أن تعقد للمعتقل المصاب ربيع، جلسة تمديد توقيف يوم غد الإثنين في المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.