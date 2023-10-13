توثيق: مستوطن يطلق النار على فلسطيني ويصيبه بجراح حرجة

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع الحالي، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 9 شهداء ارتقوا منذ ظهر اليوم

أطلق مستوطن اليوم، الجمعة، النار من مسافة قريبة جدا على شاب فلسطيني وأصابه بجروح حرجة في قرية التوانة جنوب مدينة الخليل، وتم نقل الشاب إلى مستشفى يطا.

وعممت منظمة "بتسيلم" الحقوقية توثيقا لهذه الجريمة، يظهر فيه المستوطن وهو يطلق النار على الشاب الفلسطيني من بندقية كالتي يزودها جيش الاحتلال لميليشيات المستوطنين. ويظهر في الصورة التي توثق الجريمة وجود أحد جنود الاحتلال قرب المستوطن من أن يقعل أي شيء.

كذلك يظهر في التوثيق الذي عممته "بتسيلم" أن المستوطن يقترب من الشاب الفلسطيني ويطلق النار عليه.

وأعلن جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، أنه سيوزع ألف قطعة سلاح على ميليشيات المستوطنين.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع الحالي، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 9 شهداء ارتقوا منذ ظهر اليوم.