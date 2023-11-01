الأمم المتحدة تنّدد بفظاعة جديدة بعد القصف على جباليا: "دخل القتال مرحلة أكثر رعبا"

قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".

ندّدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والمصابين في مجزرة زعم جيش الاحتلال أنها استهدفت قياديًّا في حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".

وأضاف: "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك"، مؤكدا أن "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى تغيير مهم".

وقال جيش الاحتلال إنّ الغارة استهدفت قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، إبراهيم بياري، مضيفا: "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".

وقالت حماس إن سبعة رهائن، بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، قُتلوا في القصف، دون التمكن من التحقق من المعلومات.

وأفاد مسعفون بوقوع ضربات جديدة على المخيم، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا. وجاء بيان غريفيث بعد زيارة استمرت يومين إلى المنطقة.