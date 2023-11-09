هنية ناقش مع رئيس المخابرات المصرية ملف الهدنة والرهائن

عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة، في ظل التركيز على جهود الوساطة المصرية لإطلاق سراح رهائن لدى فصائل المقاومة مقابل هدنة إنسانية.

أعلنت حركة حماس، في وقت سابق، الخميس، وصول رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إلى مصر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك ملف الرهائن لدى الحركة.

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وقالت الحركة، في بيان، إن هنية وصل إلى مصر مع وفد يضم خالد مشعل وخليل الحية صباح الخميس، مشيرة أنه التقى مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل "وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية (لم تسمها) أن المباحثات التي أجراها هنية مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية تركزت حول "ملف الرهائن المحتجزين لدى الحركة، في مقابل الهدنة الإنسانية".

وبحسب الصحيفة، فإن كامل "بحث مع وفد حركة حماس الوساطة المتعلقة بإطلاق سراح عدد من الأسرى الأجانب، مقابل هدنة مؤقتة تصل ليومين".

ووفقا لتقرير، "نقل وفد حماس للرئيس المخابرات المصرية ضرورة إدخال الوقود للقطاع بأسرع وقت ممكن، ضمن بنود الهدنة الإنسانية التي تعمل كل من مصر وقطر على التوصل إليها".

وشدد هنية على "تمسك حركة حماس بموقفها الرافض للتهجير خارج غزة"، وحذّر من أن "استهداف الاحتلال للمرافق العامة في القطاع من شأنه إجبار قطاع واسع من السكان على الاتجاه نحو الحدود لتلبية حاجاتهم الإنسانية الملحة".

وأشار المصدر إلى أن "المسؤولين في القاهرة أكدوا لوفد الحركة رفض مصر لمعظم التصورات المتعلقة بشكل إدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، وهو ما لاقى استحساناً وترحيباً من جانب وفد الحركة".

ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن "الأمور تسير بشكل مبشّر بشأن الهدنة، في ظل ضغوط أميركية على تل أبيب للسماح بإطلاق سراح الأسرى الأميركيين". معتبرا أن "هناك إمكانية لإعلان الهدنة قبل انعقاد القمة العربية في السعودية".

وحول زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة المصرية القاهرة، المقررة الجمعة، وقال مصدر دبلوماسي مصري إن زيارة "تأتي في إطار تبادل الرؤى وتكثيف المشاورات بين القاهرة والدوحة".

ولفت المصدر إلى أن "هناك العديد من القضايا العاجلة التي ستُبحَث في اللقاء، من بينها قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والوساطة التي تبذلها كل من القاهرة والدوحة في ملف الأسرى".