"أونروا": عدد الشهداء الأطفال والنساء بغزة يفوق عدد قتلى أوكرانيا المدنيين

أكد لازاريني أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا".

وأضاف لازاريني في مقابلة مع شبكة "الجزيرة": "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق".

وأشار إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد لازاريني أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

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والجمعة، كشفت وزارة الصحة بغزة، أنه قتل 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضا، حيث أن 60 بالمئة من البنية التحتية مدمرة".

وأضاف أن "90 بالمئة من سكان غزة أصبحوا نازحين".

وفي وقت سابق، أعلنت "أونروا" ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلا، قُتلوا منذ شن روسيا هجومها المسلح واسع النطاق على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.