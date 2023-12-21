"حماس": لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب

قالت حماس عبر حسابها في "تليغرام"، إن "الفصائل الفلسطينية أكدت على أن هناك قرارا وطنيًّا بأنه لا حديث حول الأسرى، ولا صفقات تبادل، إلا بعد وقف شامل للعدوان".

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن الفصائل الفلسطينية اتخذت "قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل" مع إسرائيل "إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة"، فيما قال مسؤولون إسرائيليون، ردّا على ذلك: "حماس تضع شروطا لإنهاء الحرب وهذا لن يحدث".

وقالت الحركة عبر حسابها في "تليغرام"، إن "الفصائل الفلسطينية أكدت على أن هناك قرارا وطنيًّا بأنه لا حديث حول الأسرى، ولا صفقات تبادل، إلا بعد وقف شامل للعدوان".

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير أوردته، أوّل من أمس، الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء قطر، ورئيسي الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في وارسو، الإثنين، لمناقشة تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، كان "إيجابيا، لكن لا توقعات بالتوصل إلى حل وشيك".

وفي اليوم ذاته، قال الوزير العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيلي تروبير، لموقع "واينت الإلكتروني، إن الكابينيت بحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن "لا يوجد شي محدد حاليا".

وأضاف تروبير وهو عضو كتلة "المعسكر الوطني"، أنه "جرت في الكابينيت أمس مداولات حول الموضوع، ولا يوجد حاليا شيء على الطاولة بإمكاني أن أقول إننا قريبون من خطة كهذه. ويوجد أقوال آمل أن تنضج لكن ما زال من السابق لأوانه أن نعلم ذلك".

والإثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وقالت تقارير، الأربعاء، إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة أسرى بارزين.

ولم تعلق حركة "حماس" على ذلك، لكن خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، قال في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي، إنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن محتجزين في غزة؛ فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه يجري العمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة، واعتبر أن "المشكلة في موقف حماس"، داعيا إلى الضغط على الحركة.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن، أن "العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة، لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح حماس أو تفكيك قدراتها"، وأضاف أنه "إذا سلمت حماس أسلحتها، فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورًا"، وأضاف أنه "سيكون من الجيد أن يكون هناك صوت دولي قوي يضغط على حماس للاستسلام".