الضفة: اشتباكات مع الاحتلال في مخيم الفارعة

مصادر ميدانية تفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع، من جهة حاجز الحمرا العسكري، وتدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية.

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

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وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية.

كما دهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل.

مصادر طبية أفادت بنقل شاب إلى المستشفى التركي إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم.

وفي الأثناء يتواصل الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة، وشروع الاحتلال بإقامة عدد من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مفرق العشارين ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطق محيطة بمخيم الفارعة.