مصادر طبية: دفن جثامين 100 شهيد بقبر جماعي برفح سُرقت أعضاء من بعضها

قسم من جثامين الشهداء كان متحللا، تعود لشهداء مجهولي الهوية، سرقها الجنود الإسرائيليون من المستشفيات والمقابر خلال اقتحام مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم

دُفنت اليوم، الثلاثاء، جثامين 100 شهيد في قبر جماعي في مدينة رفح، كان الجيش الإسرائيلي قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية قولها إنه أظهرت معاينة قسم الجثامين سرقة الجيش الإسرائيلي أعضاء من بعضها.

وكان قسم من جثامين الشهداء متحللا، تعود لشهداء مجهولي الهوية، سرقها الجنود الإسرائيليون من المستشفيات والمقابر خلال اقتحام مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سرقت 110 جثامين من مستشفى الشفاء ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ في المستشفى ذاته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وترددت تقارير في الماضي حول سرقة إسرائيل لأعضاء من جثامين شهداء. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في العام 2009، امتلاك إسرائيل أكبر بنك للجلد البشري في العالم. وبعدها بسنوات، ذكرت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، للقناة العاشرة الإسرائيلية (القناة 13 حاليا)، في آذار/مارس 2014، أن احتياطي الجلود بالبنك يبلغ نحو 170 متراً مربعاً.

وتُعتبر هذه الأرقام غير منطقية في إسرائيل، لكونها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، لأسباب ومعتقدات دينية، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأعضاء.

واعترف مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، يهودا هيس، في فيلم وثائقي يعود إلى العام 2009 حول القضية الفلسطينية، بمشاركته في عمليات سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.