6940 معتقلا فلسطينيا من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 6940 معتقلا.

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، الجمعة، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم صحافي وأسرى سابقون؛ حسبما أورد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك.

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وبحسب ما جاء عنهما، فإن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا ونابلس والقدس.

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 6940 معتقلا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وبين نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من تم الإفراج عنهم لاحقا".