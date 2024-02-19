إصابة امرأة بالرصاص الحيّ خلال اقتحام الاحتلال زيتا شمال طولكرم

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقهما تعاملت مع إصابة مواطنة (51 عاما) بالرصاص الحي في بلدة زيتا، وتم نقلها إلى المستشفى.

أصيبت امرأة بالرصاص الحي، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقهما تعاملت مع إصابة امرأة (51 عاما) بالرصاص الحي في بلدة زيتا، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية بكثافة.

إصابة شابين برصاص الاحتلال في صرّة غرب نابلس

وأصيب شخصان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة صرة، غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شخصين بالأطراف برصاص الاحتلال، وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن قوة راجلة من جنود الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة اثنين من المواطنين.