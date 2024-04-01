محادثة هاتفيّة بين الرئيس الفلسطينيّ ونظيره المصريّ

أطلع الرئيس الفلسطينيّ نظيره المصريّ على "آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا".

جرى اتصال هاتفي، مساء الأحد، بين الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، والرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي.

وأطلع الرئيس الفلسطينيّ نظيره المصريّ على "آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد عبّاس على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة، وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين".

وجدّد "الرفض القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد هنأ السيسي عباس "على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتمنى لها النجاح والتوفيق في مهامها".

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد أجرى السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني، "هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".