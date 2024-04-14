الضفة الغربية: 9 إصابات برصاص جيش الاحتلال واعتداء مستوطنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين في مخيم الجلزون شمالي رام الله إلى 5. وقالت إن "5 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى المستشفى الاستشاري من مخيم الجلزون، بينها 3 وصفت (حالتهم) بالخطيرة".

جانب من اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في المغير قرب رام الله (Getty images)

أُصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فيما اعتدى مستوطنون على تاسع، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين في مخيم الجلزون شمالي رام الله إلى 5.

وقالت إن "5 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى المستشفى الاستشاري من مخيم الجلزون، بينها 3 وصفت (حالتهم) بالخطيرة".

وسبق وأن أعلنت الوزارة "نقل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الاستشاري من مخيم الجلزون".

وإلى جانب المصابين الخمسة من المخيم، أفادت وزارة الصحة بتعامل الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي مع "إصابتين خطيرة وطفيفة من بلدة المزرعة الشرقية (شرق رام الله)".

وعن جريحي المزرعة، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن شابين أصيبا بالرصاص الحي "خلال مهاجمة مستعمرين وجنود الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "أحدهما أصيب بالرصاص الحي في الرأس والآخر بالرصاص الحي في القدم".

وفي شمال شرقي مدينة قلقيلية، حسب الوكالة، أصيب شاب بـ"ثلاث رصاصات في اليد والقدم، خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في قرية حبلة (جنوب شرق قلقيلية)".

وأضافت بأنه جرى نقل الشاب المصاب إلى "مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، وإصابته مستقرة".

وفي بلدة الخضر، غرب مدينة بيت لحم، "أصيب علاء عمر أبو غليون (42 عاما) برضوض وجروح جراء اعتداء المستعمرين عليه أثناء تواجده في أرضه، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي"، وفق الوكالة.

ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد، نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والمركبات.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الربع الأول من 2024، بينها اعتداءات على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.