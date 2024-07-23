الاحتلال يغتال قادة من القسام وشهداء الأقصى في طولكرم... حصيلة العدوان 5 شهداء بينهم امرأتان

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطائرة مسيّرة، مخيم طولكرم، اليوم الثلاثاء، في عملية اغتيال استهدفت قائد كتائب القسام في طولكرم والقائدين في كتائب "شهداء الأقصى"، وأسفرت كذلك عن استشهاد امرأتين؛ كتائب القسام تنعى.

أعلنت حماس، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، أشرف عيد نافع، والقائدين في كتائب "شهداء الأقصى" محمد عوض ومحمد بديع، في العدوان الذي استمر أكثر من 16 ساعة وأسفر كذلك عن استشهاد امرأتين.

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جاء ذلك فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الذي شنه الاحتلال على طولكرم، بما في ذلك بقصف جوي، أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم امرأتين؛ أكد جيش الاحتلال أنه اغتال مقاومين في طولكرم بغارة شنتها طائرة مسيرة.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء في جنين هم أشرف عيد زاهر نافع ومحمد إبراهيم محمد عوض ومحمد بديع محمد رضوان وبيان محمد جمعة سلامة عيد وإيمان محمد جمعة (50 عامًا)، وقالت إن الأخيرة وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

في حين أفادت الوزارة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بشأن الشهداء الأربعة الآخرين، في إشارة إلى أن جثامينهم ربما تكون محتجزة لدى قوات الاحتلال التي انسحبت من طولكرم بعد عدوان استمر نحو 16 ساعة.

قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

ونعت حركة حماس، في بيان، "القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع"، في "عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال في الضفة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة، ولن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافة".

وشددت على أن "هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وسيواصل شعبنا ومقاومته نضالهم المشروع على درب شهدائنا الأبطال، في وجه إرهاب جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه، متّحدًا بكل مكوّناته في معركة طوفان الأقصى".

وحيّت "صمود وجهاد" الأهالي والمقاومة في مخيم طولكرم، و"إصرارهم، رغم الاستهداف المتواصل والانتهاكات المستمرة، وعمليات التدمير الإجرامي للمخيم والبنى التحتية فيه، على المضي في طريق مقاومة هذا العدو الفاشي".

ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وقبل بيان حماس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشاباك، اغتيال ناشطين اثنين في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بغارة شنتها طائرة مسيرة.

وعمم جيش الاحتلال الإسرائيلي توثيقا لعملية الاغتيال الجوية في طولكرم، وقال إنه أصاب عددًا من المقاومين خلال تبادل لإطلاق النار، ودمر عبوات ناسفة. وأضاف أنه استخدم طائرة مسيّرة في تنفيذ غارة على المقاومين في مخيم طولكرم.

وجاء في بيان جيش الاحتلال أنه "خلال حملة واسعة النطاق في طولكرم، قضى الجيش والشاباك على أشرف نافع، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة لمسلحين ينتمون إلى منظمات بالمنطقة، بينهم محمد عوض".

وذكر البيان أن القوات الإسرائيلية "أصابت عددا من المسلحين خلال تبادل لإطلاق النار، ودمرت عبوات ناسفة زُرعت تحت المحاور" في المخيم.

وادعى أن نافع "يتولى مسؤولية تصنيع وزرع العبوات الناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك تجنيد عناصر في صفوف حماس، إضافة إلى المشاركة في عدة عمليات ضد قوات الجيش، والتواصل مع الجهات الحمساوية في الخارج".

وزعم جيش الاحتلال أن عوض "ارتكب عمليات إطلاق نار بحق قوات الجيش، وكان يجمع أموالا بهدف تحفيز العمليات في المنطقة وعمل على شراء المعدات والوسائل القتالية".

7 شهداء في الضفة خلال اليوم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد شابين في سعير قرب الخليل (جنوبي الضفة)، برصاص الاحتلال"، بالإضافة إلى الشهداء الخمسة في طولكرم.

وفي السياق، أشارت مصادر محلية إلى أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخ موقعا في مخيم طولكرم، ما أدى إلى مقتل عدد من المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين".

وأضافت أن من بين القتلى "قائدين بارزين أحدهما في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والثاني في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح".

وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة إلى أكثر من 585 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ الساعة العاشرة من مساء الإثنين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بتعزيزات عسكرية وجرافات، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي "شرع في تدمير البنية التحتية وتجريف شوارع ومحال تجارية"، كما سمعت بين الحين والآخر أصوات لتبادل إطلاق النار وتفجيرات.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مخيم طولكرم، عقب العدوان الذي استمر حوالي 16 ساعة.

وأوضح الشهود أن "الأهالي خرجوا من بيوتهم لتفقد بعضهم بعد عملية عسكرية خلفت دمارًا كبيرا في البنية التحتية؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه".