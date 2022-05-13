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الخليل: مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني وينظمون مسيرة استفزازية

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 22:32

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني وينظمون مسيرة استفزازية
مستوطنون في الخليل (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

استولى عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، على منزل شرق الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناشط ضد الاستيطان، عارف جابر، إن "المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولوا على منزل في منطقة واد الحصين بمحاذاة مستوطنة ‘كريات أربع‘ المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرقي الخليل".

وأضاف أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق بمساحة كلية تصل إلى 1200 متر مربع، وهو مجهز وغير مأهول، يعود للمواطن، وليد الجعبري.

وأوضح أن قوات الاحتلال حضرت للمكان لحماية المستوطنين، الذين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وأملاكهم.

وفي سياق متصل، نظم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، مسيرة في منطقتي واد الحصين، وحارة جابر شرقي الخليل، بعد استيلائهم على المنزل.

وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في منطقتي واد الحصين، وحارة جابر قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، رددوا خلالها الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.

وتجمع المستوطنون أمام المنزل الذي استولوا عليه بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا علم دولة الاحتلال، ويافطات عنصرية تطالب بتعزيز الاستيطان.

بودكاست عرب 48

#المستوطنون في الخليل
#الاحتلال الإسرائيلي
#الاستيلاء على منزل فلسطيني

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