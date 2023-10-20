الضفة: شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في قمع مسيرات منددة بالعدوان على غزة

في حوارة جنوب نابلس، أصيب 15 مواطنا واعتقل 4 آخرون بينهم طفل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند الحاجز العسكري.

استشهد فتى وشاب وأصيب فلسطينيون آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهجوم المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

في رام الله، استشهد الفتى صهيب إياد محمد الصوص (15 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر صباح اليوم في بلدة بيتونيا.

واستشهد الشاب عدي فواز منصور من كفر قليل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وفي البيرة، أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي البيرة، أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط رام الله تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالبلدة.

وذكرت مصادر طبية، أن مواطنين اثنين (21 و17 عاما) أصيبا بالرصاص الحي بمنطقة اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "النقارة" بالبلدة، وجرى نقلهما لمستشفى بمدينة نابلس.

وفي برقة شرق رام الله، أصيب عدد من المواطنين برضوض وجروح مختلفة إثر اعتداء مستوطنين على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطني "عوز عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقتين الشمالية والغربية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

واندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين في المنطقة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستوطنين، حيث أطلقوا قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي حوارة جنوب نابلس، أصيب 15 مواطنا واعتقل 4 آخرون بينهم طفل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند الحاجز العسكري.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، فإن 15 مواطنا أصيبوا بالرصاص بينهم طفل يبلغ 14 عاما من العمر خلال المواجهات التي اندلعت عند حاجز حوارة العسكري.

وأصيب الطفل بالرصاص الحي في قدمه قبل أن يتم اعتقاله، فيما أصيب شاب آخر إثر سقوطه في المكان.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين آخرين خلال المواجهات.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد المخيم دعما وإسنادا لقطاع غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي بيت لحم، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة.

وبحسب مصدر طبي، فإن 3 مواطنين أصيبوا أحدهم برصاص في خاصرته، نقلوا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وكانت مسيرة قد خرجت من منطقة باب الزقاق مرورا بشارع القدس الخليل، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، وقد قمعها جنود الاحتلال لدى وصولها المدخل الشمالي، لتندلع على إثرها مواجهات.