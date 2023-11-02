اعتقال 11 شخصا بينهم 7 نساء من غزة في مستشفى بالقدس

وفقا لادعاء الشرطة الإسرائيلية فإن "عددا من سكان غزة، يقيمون وينامون منذ عدة أسابيع في مستشفى المقاصد في القدس، خلافًا للقانون وتحت رعاية المستشفى، تم مداهمة المكان والقبض على 11 مشتبهًا بينهم 7 نساء".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 11 فلسطينيا، بينهم 7 نساء، من سكان قطاع غزة بعد إقامتهم في مستشفى المقاصد بمدينة القدس "بشكل غير قانوني"، وفقا لادعاء الشرطة.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إنه "بعد أن علمت الشرطة، في الأيام الأخيرة، بوجود عدد من سكان غزة، يقيمون وينامون منذ عدة أسابيع في مستشفى المقاصد شرقي القدس، خلافًا للقانون وتحت رعاية المستشفى، تم مداهمة المكان والقبض على 11 مشتبهًا بهم بينهم 7 نساء".

وأضافت أنه "تبين من التحقيقات أنهم دخلوا إسرائيل بتصريح بغرض مرافقة مريض لأسباب إنسانية، لكن التصريح انتهى في آب/ أغسطس الماضي".

وادعت الشرطة أنه "تبين أن بينهم مشتبه بها، شقيقة ناشط في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية".

وأشارت إلى أن "المشتبه بهم المعتقلين لم يكونوا بحاجة للعلاج في المستشفى وقت اعتقالهم. وتم استدعاء نائب مدير المستشفى للتحقيق".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تلاحق الفلسطينيين الذين تواجدوا في البلاد، قبل شن الحرب على قطاع غزة، وبقوا فيها لغاية اليوم، وتنفذ حملات اعتقال واسعة بحقهم.