الحرب على غزة: قصف متواصل والمقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال

تتواصل المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال المتوغل على عدة محاور في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ 27، في ظل تأكيدات إسرائيلية على أنها ستكون طويلة ومؤلمة.

تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا.

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وارتفع عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية، إلى أكثر من 1000 ما بين شهيد وجريح ومفقود، وفق وقال المكتب الإعلامي الحكومي.

في أحدث معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 8805 شهداء، بينهم 3650 طفلا، و2252 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22240.

وتتواصل المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال المتوغل على عدة محاور في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ 27، في ظل تأكيدات إسرائيلية على أنها ستكون طويلة ومؤلمة.

ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي القنابل الثقيلة على القطاع المحاصر مخلفاً مجازر وضحايا بين المدنيين والأطفال، في ظل وضع صحي مترد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية، وانقطاع للمياه والوقود.

وفجر اليوم الخميس، واصل جيش الاحتلال قصفه لعدة مواقع وأحياء سكنية في قطاع غزة، بالإضافة لقصف استهدف منشآت صحية في القطاع، لا سيما محيط مستشفى الشفاء.

وقصف طيران الاحتلال منازل المواطنين المدنيين في مخيم الشاطئ محيطه وحي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وجدد طيران الاحتلال قصفه المكثف على محيط مستشفى القدس ومنطقة دوار أبو مازن ومنطقة الدحدوح وأبراج تل الهوى غربي مدينة غزة، ومنطقة دوار الشيخ زايد شمالي القطاع.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا استهدف شرق خانيونس على امتداد الشريط الحدودي، جنوبي قطاع غزة، بالإضافة لقصف مكثف من قبل زوارق الاحتلال الحربية غربي مدينة غزة.