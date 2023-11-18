الاحتلال يواصل القمع والتنكيل.. عشرات الاعتقالات في عدة محافظات بالضفة بينهم عمال من غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 21 فلسطينيا من محافظة الخليل، وسبعة عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وشابين من مدينة أريحا وشبان من مدينة طوباس...

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، سبعة عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

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وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت الجبعة ولم تُعرف أسمائهم".

وكذلك اعتقل الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين من مدينة طوباس خلال اقتحامها التي استشهد فيها شاب وأُصيب شابان بجراح خطيرة إثر استهداف الاحتلال لهم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين؛ فواز ومثقال أبو دواس للضغط على نجليهما المطلوبين لتسليم نفسيهما، علما أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطنين المذكورين أكثر من مرة سابقا خلال الاقتحامات المتكررة للمدينة وكانت تفرج عنهما لاحقا".

ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، بعد منتصف الليلة، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وخلال ذلك استشهد الشاب عمر خضر شحروري، بالإضافة إلى إصابة شابين آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 21 فلسطينيا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: محمد أكرم زغير، وعمار مطلق زغير، وصهيب علي الجنيدي، ودياب موسى الجنيدي، ومحمود عزام الحداد، وحمد ذياب الزغير، ومهند القواسمة، وقتيبة القواسمي، وخالد السعو، ونور الصرصور، وحذيفة الجعبري، وعثمان القواسمي، وعبد الله محمد القواسمي، ومنجد القواسمة، وسامر دويك، وسميح الجعبري، وحسام ازغير، ووجيه فنون.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت محمد علي الحموز، كما داهمت بلدة يطا جنوبا واعتقلت محمد عبد الجواد أبو تركي.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال فتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، شقيقين من بلدة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وفجرت الباب الرئيسي لمنزل المواطن زهير الزهيري واعتقلت نجليه إبراهيم (25 عاما)، ومحمد (20 عاما) وهو طالب في جامعة بلدة بيرزيت.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بطريقة وحشية، ودمروا محتوياته، وهددوا عائلة الزهيري بالقتل، كما داهم الجنود عدة منازل في القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أيضًا شابين من مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة اقتحمت حي كتف الواد، تبعها تعزيزات من المدخل الشرقي وداهمت شقة داخل بناية سكنية، واعتقلت الشاب أحمد ماجد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع قصر هشام، واعتقلت الشاب أحمد يوسف دويك بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم مركبته.

ويُذكر أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تم اعتقال ما يزيد عن ألفيْ فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.