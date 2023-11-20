الأونروا: عدد النازحين بقطاع غزة 1.7 مليون شخص

وفقا للوكالة الأممية، فإن ظروف النازحين مأساوية جدا، لا أغطية ولا مرافق كما يجب، يوجد في الصفوف ما بين 70 و80 نازحا، يشترك أكثر من 500 شخص بالمرافق الموجودة بالمدارس.

أفادت وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، بأن عدد النازحين في مختلف انحاء قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 1.7 مليون شخص منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موزعين على 156 مرفقاً للوكالة وأغلبها مدارس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب "الأونروا"، فإن هناك حاجة لنحو 800 شاحنة يوميا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لتوفير الموارد المطلوبة في غزة.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أن 670 ألفا من النازحين موجودون في 97 منشأة في منطقة الوسط وخان يونس ودير البلح، وفي مركز تدريب خان يونس الذي يعد أكبر منشآت الأونروا حيث يوجد 21 ألفا و700 نازح، كما أظهرت بيانات الوكالة أن هناك 160 ألفا في 57 منشأة في شمال قطاع غزة، "ولكن التواصل مع الشمال صعب جدا"، بحسب "الأونروا".

ووفقا للوكالة الأممية، فإن ظروف النازحين مأساوية جدا، لا أغطية ولا مرافق كما يجب، يوجد في الصفوف ما بين 70 و80 نازحا، يشترك أكثر من 500 شخص في المرافق الموجودة بالمدارس، ومن الممكن أن ينتظر الشخص لاستخدام دورة المياه ساعة ونصف هذا لو توفرت المياه أساسا.

وأظهرت معطيات الوكالة أن هناك كم كبير من النازحين من الأطفال و5 آلاف امرأة حامل، وأكثر من 2000 شخص من ذوي الإعاقة، وهناك أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان، وهناك حديثو الولادة.

وبسبب شح مياه الشرب والمياه النظيفة، فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في أمراض الجهاز الهضمي بين الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة بسبب الاكتظاظ، بحيث أن 124 فريقا طبيا تتناوب على زيارة هذه المراكز، ولكن الخدمات التي تقدم محدودة بسبب شح المساعدات التي تدخل من معبر رفح.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة والمتواصلة منذ 45 يوما إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء، بحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة.