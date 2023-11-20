مدير الصحّة العالميّة: مصدومون من الهجوم على المستشفى الإندونيسيّ بغزّة

على حسابه بمنصّة "إكس" أكّد غيبريسوس صدمتهم من الهجوم الإسرائيليّ الّذي تسبّب بمقتل 12 بينهم مرضى بحالة حرجة وإصابة العشرات بجروح...

أعرب مدير عامّ منظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن صدمتهم من الهجوم الإسرائيليّ على المستشفى الإندونيسيّ بغزّة.

وعلى حسابه بمنصّة "إكس" أكّد غيبريسوس صدمتهم من الهجوم الإسرائيليّ الّذي تسبّب بمقتل 12 بينهم مرضى بحالة حرجة وإصابة العشرات بجروح.

وقال :"لا ينبغي أبدًا أن يتعرّض العاملون في القطاع الصحّيّ والمدنيّون لمثل هذه الفظائع، خاصّة في أثناء وجودهم في المستشفى".

وفي أحدث التطوّرات، تحاصر القوّات الإسرائيليّة المستشفى الإندونيسيّ منذ صباح الإثنين، وقصفت عددًا من مبانيه، ويحاصر الجيش الإسرائيليّ المستشفى الإندونيسيّ في أعقاب سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبّيّ غرب مدينة غزّة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسريّ لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين، حسب تقارير إعلاميّة.

ومنذ 45 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق وزارة الصحّة الفلسطينيّة.