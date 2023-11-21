يونيسف تحذّر من مأساة في غزّة بسبب تفشّي الأمراض

"في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحّيّ محدودًا وغير كاف سنرى ارتفاعًا مأسويًّا (..) في وفيات الأطفال"...

حذّرت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء من أنّ "مأساة" صحّيّة ترتسم في قطاع غزّة بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال الناطق باسم يونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحافيّ في جنيف "إن لم يتوافر الوقود بكمّيّات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحّيّ. فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المواتية لانتشار الأمراض. إنّها ظروف مثاليّة لحصول مأساة".

وأضاف "ثمّة نقص حادّ في المياه. البراز ينتشر في المناطق ذات الكثافة السكّانيّة العالية. ثمّة نقص غير مقبول في المراحيض".

وشدّد الناطق أيضًا على أنّه من الصعب جدًّا المحافظة على النظافة الشخصيّة أو حتّى غسل اليدين في قطاع غزّة حيث تشنّ إسرائيل ضربات وقصفًا متواصلًا عنيفًا منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس داخل أراضيها.

وأضاف إلدر "في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحّيّ محدودًا وغير كاف سنرى ارتفاعًا مأسويًّا (..) في وفيات الأطفال".

وأضاف "يواجه الأطفال تاليًا خطرًا حادًّا بانتشار أوبئة بشكل جماعيّ".

وأشار الناطق باسم منظّمة الصحّة العالميّة كريستيان ليندماير إلى أنه لم يرصد أيّ أثر لمرض الكوليرا في قطاع غزّة حيث لم تكن البكتيريا المسبّبة لهذا المرض موجودة قبل اندلاع الحرب.

في المقابل، شدّد على أنّ الإسهال المائيّ الّذي يعاني منه آلاف الأشخاص المتعبين جسديًّا أساسًا، يشكّل خطرًا كبيرًا أيضًا.

ومنذ 46 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على قطاع غزّة، خلّفت أكثر من 13 ألفًا و300 قتيل فلسطينيّ، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلًا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.