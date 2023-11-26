الحرب على غزة: الهدنة تدخل يومها الثالث وإجراءات لإتمام الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى

سلمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا، وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

دخلت الهدنة المؤقتة، اليوم الأحد، يومها الثالث، فيما تتواصل الإجراءات لإتمام الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وذلك مع دخول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يومها الـ 51.

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وأتى ذلك بعد أن اكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك بعد تأخير لعدة ساعات بسبب تعمد الاحتلال انتهاك بعض البنود المتعلقة بإدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية وعدم التزامه بمعاير الأقدمية في تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين شملتهم الصفقة.

وبتأخير عدة ساعات، أنجزت الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر تسلم 17 محتجزا لدى كتائب عز الدين القسام، وأكد أن الاتفاق تضمن الإفراج عن 39 فلسطينيا، وذلك وفقا للالتزامات المضمنة في اتفاق الهدنة المؤقتة.

ومع دخول الهدنة يومها الثالث، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن إسرائيل تلقت قائمة المحتجزين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم، وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، فيما دققت الجهات الأمنية القائمة.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب، حيث تم نقلهم إلى داخل قطاع غزة.

وتزامنا، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وفي المجموع، سلمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا، وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

وأطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجا في الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، على الإفراج عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة القابلة للتجديد.