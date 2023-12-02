الحرب على غزة: قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب القطاع

قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة، لليوم الثاني بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، في حين شدد الوسطاء عىل أن القصف الإسرائيلي يعقد المحاولات الرامية لوقف العمليات القتالية مرة أخرى.

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على مناطق مختلفة في قطاع غزة المحاصر، منذ صباح اليوم، السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، بعد يوم دام خلف نحو 200 شهيد في الهجمات الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وتتعرض المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف مكثف منذ انتهاء سريان الهدنة. وبحلول مساء الجمعة، قال أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 184 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 589 آخرين واستهدفت أكثر من 20 منزلا.

وقالت الأمم المتحدة إن القتال سيؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة. وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف إن "الجحيم على الأرض عاد إلى غزة".

وأكدت قطر، التي تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين وحركة حماس لاستعادة الهدنة، مشددة على أن تجدد القصف الإسرائيلي لغزة يعقد جهود الوساطة.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن واشنطن "تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لإعادة الهدنة إلى مسارها". فيما دعى الوسيط القطري، المجتمع الدولي إلى التحرك لأن استئناف القصف "يفاقم الكارثة الإنسانية" في غزة.

تغطية خاصة: