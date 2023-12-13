استشهاد 87 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب

ارتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي إلى 87 على الأقل منذ معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما اعتقل الاحتلال العديد من الصحافيين الآخرين، بحسب مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافي عبد الكريم عودة، أثناء تواجده مع مواطنين آخرين خارج أحد المخابز في مخيم النصيرات بغزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

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وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي إلى 87 على الأقل منذ معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما اعتقل الاحتلال العديد من الصحافيين الآخرين، بحسب مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أن الصحافيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الصحفية في قطاع غزة يتعرضون للتهديد والاستهداف والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحافيين واختطافهم من إحدى مدارس قطاع غزة، مبينا أن عدد الصحافيين المعتقلين بلغ حتى الآن 8 صحافيين، إلى جانب عدد آخر انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأوضح أنه يتم طرد الصحافيين من منازلهم، وهم يعملون في الوقت الحالي من المستشفيات ومساكن الإيواء ومناطق خارج مؤسساتهم، مؤكدا أنه لم تشهد أي حرب في التاريخ المعاصر ضحايا في صفوف الصحافيين واستهداف لهم بشكل شخصي أو لعائلاتهم أو مؤسساتهم مثل ما يحدث الآن للصحافيين في غزة.