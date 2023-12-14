تقرير: نصف الذخيرة التي ألقتها إسرائيل على غزة غير دقيقة

استهداف المدنيين: الطيران الحربي الإسرائيلي ألقى منذ 7 أكتوبر 29 ألف صاروخ وقذيفة توصف بـ"القنابل الغبية"، ومن شأن كمية هذه الذخائر أن يساهم في ارتفاع عدد القتلى المدنيين في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة

كشف تقرير للاستخبارات الأميركية اليوم، الخميس، أن نحو نصف ذخائر جو - أرض التي تلقيها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب الحالية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت غير موجهة، والمعروفة باسم "القنابل الغبية"، وفقا ما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأميركية.

وجاء في التقرير، الذي أعده مكتب مدير المخابرات الوطنية، وفقا لثلاثة مصادر اطلعت عليه، أن حوالي 40-45٪ من ذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل، والبالغ عددها 29 ألف ذخيرة، كانت غير موجهة.

وعادة ما تكون الذخائر غير الموجهة أقل دقة ويمكن أن تشكل تهديدا أكبر للمدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة. ومن شأن كمية هذه الذخائر التي تستخدمها إسرائيل أن يساهم في ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وردا على سؤال للتعليق على تقرير الاستخبارات الأميركية، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نير دينار، أنه "لا نتناول نوع الذخائر المستخدمة".

لكن "سي.إن.إن." نقلت عن خبراء قولهم إنه إذا كانت إسرائيل تستخدم ذخائر غير موجهة بالمعدل الذي تعتقد الولايات المتحدة أنها تستخدمه، فإن ذلك يقوض الادعاء الإسرائيلي بأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

مروحية مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخا على قطاع غزة، أول من أمس (Getty Images)

وقال بريان كاستنر، وهو ضابط سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة والذي يشغل الآن منصب كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، بشأن الأسلحة والعمليات العسكرية: "أنا مندهش وقلق للغاية".

وأضاف "أنه أمر سيء بما فيه الكفاية أن يتم استخدام الأسلحة عندما تصيب أهدافها بدقة. وهذع مشكلة ضرر جسيمة للمدنيين إذا لم يكن لديهم هذه الدقة، وإذا لم تتمكن حتى من إعطاء فائدة للشك في أن السلاح يهبط بالفعل في المكان الذي تعتزم القوات الإسرائيلية الوصول إليه".

ويأتي التقرير عن التقييم في وقت حساس للغاية في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، حيث سعى البيت الأبيض، أمس، إلى شرح تعليق الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل تقوم بـ"قصف عشوائي" بينما يدعي في الوقت نفسه أن إسرائيل تحاول حماية المدنيين.

وقال مارك جارلاسكو، المحلل العسكري السابق للأمم المتحدة ومحقق جرائم الحرب الذي شغل منصب رئيس قسم الاستهداف عالي القيمة في هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون في عام 2003، إن استخدام الذخائر غير الموجهة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة يزيد بشكل كبير من الأضرار اللاحقة بالمدنيين.

وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بذخائر غير موجهة، بما في ذلك 5000 قنبلة من طراز Mk82، حسبما نقلت "سي.إن.إن." عن مصدر مطلع على عمليات نقل الأسلحة الأخيرة.