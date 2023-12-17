الحرب على غزة: قصف وغارات ومعارك ضارية في محاور التوغل

غارات استهدفت مناطق مأهولة في مخيم جباليا وخانيونس والشجاعية. استمرار قطع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع على التوالي عن كافة مناطق القطاع. تواصل قوات الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

يواصل الطيران الإسرائيلي الغارات المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، القصف للمربعات السكنية، بالتزامن مع معارك ضارية تخوضها الفصائل الفلسطينية مع قوات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.

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وأسفرت الغارات التي استهدفت مناطق مأهولة في مخيم جباليا وخانيونس والشجاعية في اليوم الـ 72 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن استشهاد العشرات وإصابات المئات، فيما تواصل قوات الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

يأتي ذلك، في ظل استمرار قطع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع على التوالي عن كافة مناطق القطاع، في حين يجتمع "كابينيت الحرب" لبحث العودة إلى مفاوضات للتوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد، والجرحى 51 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه من ضباط وجنود إلى 453 منذ بدء معركة طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى 121 منذ بدء العملية البرية في 27 من أكتوبر.