4301 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى غزة عبر معبر رفح

دخلت 4301 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين.

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وأضافت الجمعية "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح 4301 شاحنة منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

وقالت إن "الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وذكرت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة بلغ 2746 شاحنة، وزعتها على مراكز النزوح والعائلات المستضيفة والتجمعات السكنية والجهات ذات العلاقة، من ضمنها 310 شاحنات أرسلتها الجمعية إلى مناطق شمال غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس"، التي استمرت أسبوع وانتهت صبيحة 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن "1555 شاحنة سلمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’أونروا’، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة".

وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الإثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.