الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تُقتلان في كل ساعة في غزة

وفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة"، فيما أكدت مسؤولة في "أونروا" أن "قرار مجلس الأمن الدولي بدون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لقطاع غزة".

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأحد، أن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الهيئة على حسابها عبر منصة "إكس".

ووفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة".

(Getty Images)

وأكدت الهيئة الأممية أن "أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والديهم". واختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقول: "يجب أن يتوقف هذا".

"أونروا": القرار الأممي دون "هدنة" قد لا يقدم إلا القليل لغزة

وفي سياق ذي صلة، أكدت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جولييت توما، اليوم الأحد، أن "قرار مجلس الأمن الدولي بدون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لقطاع غزة".

جاء ذلك في تصريح أدلت به توما لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

(Getty Images)

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، قالت توما: "نرحب بالقرار، ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد الفرق الحقيقي الذي سيحدثه، وأهميته لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واختتمت المسؤولة الأممية حديثها بالقول إن "قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لغزة".

والجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.