الحرب على غزة: قصف وغارات ومعارك واشتباكات في محاور التوغل

واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية، وخاصة في خانويوش، ومخيم جباليا، فيما استهدف الغارات لمجموعات من النازحين في مخيم المغازي.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 82، وسط معارة محتدمة واشتباكات عنيفة في محاور التوغل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

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يأتي ذلك في وقت واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية، وخاصة في خانويوش، ومخيم جباليا، فيما استهدف الغارات لمجموعات من النازحين في مخيم المغازي.

وخلفت الغارات والقصف المدفعي عشرات الشهداء ومئات الجرحى، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألفا و915 شهيدا بينما بلغت حصيلة الجرحى 54 ألفا و918 مصابا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، مقتل جنديين وضابط في المعارك بقطاع غزة، وبذلك وصلت حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 165 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح الأربعاء.